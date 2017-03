16- Jähriger tötet eigene Mutter (42) mit Messer

Gegen 21 Uhr kam es in einer Wohnung in der Lorenz- Weiß- Gasse zu der Bluttat. Danach verständigte der Jugendliche selbst die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung sei laut Polizeisprecher Paul Eidenberger zuerst am Tatort eingetroffen. Die Helfer fanden den Jugendlichen in der Wohnung neben der Leiche seiner Mutter sitzend, zogen sich angesichts der unklaren Bedrohungslage zurück und verständigten die Polizei.

Kurz darauf traf die Spezialeinheit WEGA bei der Wohnung ein. Der 16- Jährige öffnete den Beamten die Tür, die Polizisten nahmen ihn fest. Er habe sofort zugegeben, die Mutter getötet zu haben, hieß es. Das Opfer wurde notfallmedizinisch versorgt, für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät.

Küchenmesser als Tatwaffe

Laut Einsatzkräften machte der Verdächtige bei der Festnahme einen verwirrten Eindruck. Es gibt aber keine Hinweise, dass der Tatverdächtige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gestanden wäre. Ein Motiv ist für die Ermittler bisher nicht erkennbar.

Die Tatwaffe - ein Küchenmesser mit zehn Zentimeter langer Klinge - stellten die Beamten sicher. Unklar ist, ob der 16- Jährige das Messer aus der Küche genommen oder extra für die Bluttat besorgt und mitgebracht hatte. Die 42- Jährige soll noch am Mittwochvormittag obduziert werden, zudem wird der 16- Jährige einvernommen.