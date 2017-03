16- Jähriger lebte in dunkler Phantasiewelt

Ständiger Streit und "Verbote" dürften Auslöser für den Muttermord in Wien- Penzing gewesen sein. Wie berichtet, sitzt der 16- jährige Sohn unter dringendem Tatverdacht in Haft. In Einvernahmen offenbarte der Jugendliche auch seine dunkle Gewaltphantasiewelt mit japanischen Manga- Comics und "Killerspielen".