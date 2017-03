16- Jähriger: "Ich habe die Kontrolle verloren"

Er habe "die Kontrolle verloren", sagt jener 16- Jährige, der am Mittwoch in Wien seine Mutter mit 15 Messerstichen tötete und danach selbst die Einsatzkräfte alarmierte . Zuvor habe es - wie schon öfter zuvor - Streit mit der 42- Jährigen gegeben. Es sei um Probleme im alltäglichen Zusammenleben gegangen, so der Jugendliche gegenüber der Polizei. Er zeigte sich bei der Befragung "voll geständig", so die Exekutive. Über die U- Haft wird wohl noch am Donnerstag entschieden.