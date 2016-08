16- Jährige sexuell belästigt: Afghane (21) gefasst

Wegen sexueller Belästigung ist am Wochenende ein 21- jähriger Afghane im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen festgenommen worden. Der junge Mann hatte wenige Tage zuvor einer 16- Jährigen an den Po und an die Brust gefasst. Am Samstag erkannte das Opfer dann zufällig ihren Peiniger auf einer Veranstaltung wieder.