14 Sex- Attacken: Afghane drohen fünf Jahre Haft

Der 25- jährige Afghane wurde am 20. Februar festgenommen und zeigte sich teilgeständig. Er sitzt wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Nötigung in U- Haft. Anfang März hatte die Exekutive dann das Foto des mutmaßlichen Sextäters veröffentlicht. Insgesamt 14 Taten werden dem Mann nun zur Last gelegt.

An Brüste und Intimbereich gefasst

Seit November 2017 soll der Mann immer wieder am Reumannplatz und am Antonsplatz seinen Opfern aufgelauert, sie in den Abend- und Nachtstunden verfolgt und von hinten umklammert haben, ehe er sie in die Höhe gehoben und mit Stoßbewegungen sexuelle Handlungen angedeutet habe. Außerdem habe er den Frauen an die Brüste bzw. in den Intimbereich gegriffen.

Demnächst wird dem Beschuldigten der Prozess gemacht. Ein Termin steht aber noch nicht fest. Bis zu fünf Jahre Haft drohen dem Beschuldigten.