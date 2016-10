14 Jahre auf der Flucht: Rocker- Boss jetzt gefasst

"Halt, Polizei!" statt "Happy Birthday!": Die 50er- Geburtstagsparty eines mutmaßlichen Drogenbarons sprengte die Polizei- Eliteeinheit Cobra in einer kleinen Waldviertler Gemeinde in Niederösterreich! Hier soll sich der frühere Boss der Motorradrocker "Bat's" ("Fledermäuse") versteckt gehalten haben, nachdem er vor 14 Jahren der Polizei in Oberösterreich nur knapp entkommen war. Damals hatte er mit seiner Bande 15 Kilo Suchtgift geschmuggelt!