14- Jähriger von eigenem Vater mit Kabel verprügelt

Am Abend erwischte die 35 Jahre alte Mutter des Buben ihren Sohn in der Wohnung in der Putzendoplergasse beim Rauchen. Als Strafe versetzte sie ihm mehrere Ohrfeigen und berichtete anschließend dem 38- jährigen Vater des Jugendlichen von dem Vorfall.

Der Mann griff daraufhin zu einem Kabel und drosch damit mehrmals auf sein Kind ein. Der Bursch erlitt Verletzungen am Oberkörper. Als der Vater endlich von ihm abließ, alarmierte der Teenager die Polizei.

14- Jähriger in Jugendheim untergebracht

Der 14- Jährige wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, beide Elternteile wurden angezeigt. Der Bursch gab an, bereits mehrfach von seinem Vater geschlagen worden zu sein und daher wolle er nicht mehr bei seinen Eltern bleiben. Der Schüler wurde daraufhin im Jugendheim untergebracht.