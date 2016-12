13 Verletzte bei Brand in Salzburger Pflegeheim

Feuerwehr- Großeinsatz in einem Salzburger Pflegeheim: Im Zentrum für Menschen mit erhöhtem Pflege- und Betreuungsbedarf am Gelände der Christian- Doppler- Klinik in der Stadt Salzburg ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Brandmelder schlug Alarm. 13 Menschen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Spitäler gebracht werden. Das Feuer war durch einen elektrischen Defekt an einem Behindertenmobil ausgelöst worden.