13- Jähriger rettet seinem Vater das Leben

Ein 13- jähriger Oberösterreicher hat seinem 47- jährigen Vater nach einem Kajakunfall auf der Steyr im Bezirk Kirchdorf am Montagnachmittag das Leben gerettet. Als der Mann in Not geriet, reagierte der Bursch blitzschnell, zog seinen Papa aus dem Wasser und startete Erste- Hilfe- Maßnahmen.