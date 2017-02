13- Jähriger 5 Meter von Wienfluss- Mauer gestürzt

Ein gefährliches Klettermanöver ist einem 13 Jahre alten Schüler am Samstagabend im Wien zum Verhängnis geworden: Der Bursch kraxelte auf die Betonwand des Wienflusses - in der Höhe von etwa fünf Metern verlor er jedoch den Halt und stürzte in die Tiefe. Der 13- Jährige wurde schwer verletzt.