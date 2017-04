10.000 Radler auf Wiener Ringstraße unterwegs

Am Gürtel und am Grünen Berg gab es laut ÖAMTC Verzögerungen. Auch in Heiligenstadt und am Getreidemarkt ging es nur zähflüssig voran. Zurück zu den Radlern: Sie hatten die Ringstraße ganz für sich. Viele kamen mit Kind und Kegel, geschminkt, verkleidet oder mit geschmückten Drahteseln.

100.000 Besucher

Gefeiert wurde ein rundes Jubiläum: Das Fahrrad ist 200 Jahre alt. 1817 kurvte der deutsche Erfinder Karl Freiherr von Drais erstmals mit dem "Ur- Fahrrad" durch Mannheim. Heute ist Radfahren so vielfältig wie die Menschen selbst. 100.000 Besucher informierten sich zwei Tage lang auf dem Rathausplatz über die Neuheiten der Branche.

