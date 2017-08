100- Meter- Absturz: Oma tot, Enkel schwer verletzt

Schrecklich hat der Tag einer deutschen Wandergruppe am Montag in Salzburg geendet: Zwei der Teilnehmer - eine 64- Jährige sowie ihr sechs Jahre alter Enkelsohn - stürzten im Stubachtal im Pinzgau rund 100 Meter in die Tiefe. Die Frau war sofort tot, das Kind konnte vom Notarzt reanimiert und mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.