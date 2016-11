100 Euro Bußgeld trotz gültigen Fahrscheins

Es hätte ein heiteres Treffen mit ihrer Mutter in Graz werden sollen, geendet hat der Tag allerdings mit Tränen. Aber von vorne: Nachdem Christina Teschner aus Leoben am Freitag ihren Sohn im Kindergarten abgegeben hatte, fuhr die junge Mutter mit ihrer elf Wochen alten Tochter nach Graz. Um 14 Uhr stieg sie beim Murpark in die Straßenbahnlinie 4 ein. Da ihr Baby brüllte, stillte sie es eine Station lang. "Gleich danach löste ich ein Ticket", sagt die Obersteirerin.

"Falsch ist falsch"

Aus Gewohnheit kaufte die Frau ein für Familien ermäßigtes 24- Stunden- Ticket. Kostenpunkt: 3,10 Euro. Als plötzlich vier Kontrolleure ihren Fahrschein sehen wollten, blieb Christina Teschner ruhig - sie hatte ja ein Ticket - es war allerdings das "falsche": "Da auf meinem Familienpass bislang nur mein Sohn eingetragen ist, dieser aber nicht dabei war, hätte ich - laut Kontrolleure - eine günstigere Normalkarte kaufen müssen", erzählt die entsetzte Mutter.

Sämtliche Appelle an die Vernunft der Securitas- Mitarbeiter halfen nichts: 100 Euro Strafe - denn falsch sei falsch, hieß es. Dass sich die Kontrolleure trotz mehrmaligen Ersuchens nicht auswiesen und die Frau laut deren Aussage auch noch schubsten, erzürnt Teschner besonders.

"Ticket zu spät gelöst"

Dazu Gerald Pichler von der Holding Graz: "Die Strafe bekam die Frau, weil sie das Ticket zu spät gelöst hatte. Wenn man ein Graz- Linien- Fahrzeug betritt, braucht man so wie im Flugzeug ein Ticket." Auf Nachfrage der "Krone" wurde der Betroffenen ihre Strafe aber letztendlich auf Kulanz erlassen. Die anderen Vorwürfe prüft die Polizei.