Zwei Oberösterreicher gelten als YouTube- Stars

Für seine Karriere als Social Media- Star schmiss Marcel Dähne alias KSFreak die Schule. Okay, so eine krasse Aktion (seine Eltern war zu Beginn nicht wirklich amused) ist jetzt zwar nicht zur Nachahmung empfohlen, im Falle des Oberösterreichers hat es sich ausgezahlt.



Millionen Fans

Heute zählt der Steyrer auf YouTube mit weit mehr als 1,7 Millionen Abonnenten zu den erfolgreichsten Vloggerin in Deutschland und Österreich. Begonnen hat alles 2012 als sein erstes Video online ging. In den letzten fünf Jahren hat er sich mit seinem Kanal und seiner Social Media- Präsenz eine unschlagbar treue Fanbase geschaffen. Tendenz? Weiter steigend!



Neuer Song

Am heutigen Freitag sorgt er mit seinem sehr erfolgreichen YouTube- Kollegen Krappi (Manuel Krappinger ist ebenfalls aus Steyr) im Empire St. Martin/M. für Kreischalarm. KSFreaks neuer Song "Ohne Euch" darf dabei sicher nicht fehlen. Übrigens: die beiden Burschen sind gerade von OÖ nach Berlin gezogen! Pendeln zwischen der deutschen Hauptstadt und ihrer Heimat.

Andi Schwantner/Kronen Zeitung