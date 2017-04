Zug schleifte Transporter 30 Meter weit mit

Knapp dem Tod entronnen ist am Donnerstag um 13.30 Uhr in Wels der Lenker (56) eines VW- Transporters! Genau bei der Fahrertür rammte ein Triebwagen der Almtalbahn den Klein- Lkw, als der Welser den ungeschrankten Bahnübergang an der Salzburger Straße überqueren wollte und den Zug übersah - angeblich habe die Signalanlage kein Rotlicht gezeigt. Der Lokführer hatte keine Zeit für eine Notbremsung, rammte den Transporter, der noch 30 Meter weit mitgeschleift wurde. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Lenker, der Rot- Kreuz Notarzt brachte ihn in den Spital- Schockraum.

Markus Schütz, Kronen Zeitung