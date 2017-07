Zu wenig Angst vorm Alkotest der Polizei

Zuletzt rammte ein Autofahrer (49) in seinem Heimatort Zwettl/R. mit 1,34 Promille einen Biker (51) und verletzte ihn. Ein weiterer Pkw- Lenker (19) aus Eschenau krachte mit 1,56 Promille in Waldkirchen am Wesen gegen eine Leitschiene und kam ins Spital. Und in Enns raste ein betrunkener Linzer (31) mit Tempo 126 durchs Stadtgebiet.

Akutes Problem

"Das Bewusstsein für die Gefahren von Alkohol am Steuer stieg, das Problem ist aber akut", so Markus Gansterer vom VCÖ. Die Statistik gibt ihm recht: Bei 406 Alk- Unfällen gab’s 2016 sechs Tote in OÖ - so viele wie in keinem anderen Bundesland. Der typische Alkolenker ist laut Marion Seidenberger vom ÖAMTC männlich und zwischen 19 und 25 Jahre alt.

Alarmierend ist auch das Plus bei den Drogenlenkern in OÖ: So wurden im Vorjahr 292 Drogenlenker (2010: 175) angezeigt. Und heuer wurden bereits 204 weitere erwischt.

Mehr Drogentestgeräte

"Dank des neuen Speichelvortestgeräts können nun mehr Drogenlenker überführt werden", erklärt Chefinspektor Walter Feichtner von der LVA.

Marlene Augdoppler, Kronen- Zeitung