Zielsprint führt ins Radsport- Herz

Heute um 6 Uhr beginnt der Aufbau. Ab 10 sorgen im Zielbereich an der Welser Ringstraße 150 Harley Davidsons, Livebands und Bike- Akrobaten für Stimmung. Knapp sechs Stunden später sprinten die Profis auf der letzten Etappe der Ö- Rundfahrt um den Sieg - ein Zielsprint ins Rad- Herz! Denn nirgendwo in Österreich wird dieser Sport so groß geschrieben wie hier:

Bewerbe: Das Innenstadtkriterium feiert am 26. Juli die 19. Auflage. Weil Wien, Linz oder Graz längst aufgegeben haben, hat Wels das letzte Showrennen dieser Art in Österreich. Dazu steigt zu Saisonbeginn in der Region mit dem Kirschblütenrennen das älteste heimische Rad- Straßenrennen. Und heute ist man erstmals Zielort der Ö- Tour.

Team: Dank Namenssponsor Felbermayr hat Wels das aktuell erfolgreichste heimische Profiteam. Gestern mit Ricci Zoidl den Zweiten der vorletzten Etappe.

Präsident: Mit Paul Resch wohnt der OÖ- Radboss nur wenige Kilometer vom heutigen Ziel entfernt.

Region: Dazu positioniert sich Wels als Kompetenzzentrum rund ums Rennrad. Betriebe spezialisieren sich, 14 Routen zwischen 30 und 200 km werden für die Touristen angeboten. Die längste ist die "Riccardo Zoidl Runde" bis ins Mühlviertel.

Kommt die dritte Rakete?

Den heute erwarteten Zielsprint wird der Eferdinger wohl nicht gewinnen. Im Fokus steht Olympiasieger Elia Viviani, der bei seinen Siegen in Altheim und Wien bereits die "Rakete" gezündet hat.

Markus Neißl, Kronen Zeitung