Zäher Weg zu Kostenlimit und Transparenz

Drei Wahlen waren es am 27. September 2015: Landtags- , Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Die ÖVP hat dafür (wie gesagt, ab 7. Juli 2015), 10,13 Millionen € ausgegeben, die SPÖ 5,31 Millionen, die FPÖ 3,5 Millionen €, die Grünen 2,68 Millionen € und die Neos 366.000 Euro.

Eine gültige Beschränkung gibt’s nur für Nationalratswahlkämpfe; die dafür vorgesehenen 7 Millionen € hat die ÖVP in ihrem Landtagswahlkampf um 340.000 Euro überschritten - folgenlos im Sinne von Strafe.

Politische Folgen im Sinne von Selbsterkenntnis und einer gewissen Selbstbeschränkung soll die Wahlwerbung des Jahres 2015 aber schon haben, weshalb drei Limit- Anträge in einem Unterausschuss des Landtages liegen, wo sie bis Herbst Staub ansammeln dürfen.

Weiterhin bis zu 7 Millionen Euro

Die ÖVP will die 7 Millionen auch für Wahlen auf Landesebene verbindlich machen, also je Partei maximal 7 Millionen pro Landtagswahl, 7 Millionen für die Gemeinderatswahlen und ebenso 7 für die Bürgermeisterwahlen. Die SPÖ will pro Partei höchstens 6 Millionen für alle Wahlen gemeinsam, also mehr, als sie 2015 ausgegeben hat. Und die Grünen wollen pro Partei maximal 3 Millionen für die Landtagswahl und 3 Millionen in einem gemeinsasmen Topf von Gemeinderats- und Ortschefwahlen.

Eine Unterausschussrunde gab es im März; bei dieser wurde die Landtagsdirektion beauftragt, einen Gesetzesentwurf für eine Wahlkampfkostenbremse auszuarbeiten. Denn es soll neben der Beschränkung ja auch Offenlegungspflichten und Sanktionen geben.

