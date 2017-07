Wolf riss im Mühlviertel drei Schafe

Alarm um einen hungrigen Wolf im Mühlviertel. In Kaltenberg bei Freistadt riss das Raubtier drei Schafe. Der geschädigte Bauer verständigte mit Jägern den Beauftragten für Wölfe, der einen Kadaver zur Abklärung von Gen- Spuren in ein Wiener Labor schickte. Im Winter war in Weitersfelden ein "Isegrim" fotografiert worden.