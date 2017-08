Wo Dinkel gedeiht

Als würde der Wind übers Meer gleiten - so zeigen sich die Getreidefelder am Hof von Doris (29) und Johannes Dietachmair (32) beim Besuch der "Krone" als Blickfang. Wir "platzen" mitten in die Erntearbeiten, um zu zeigen, wo der Rohstoff für die feinen Produkte des Ehepaares herkommt.

Ende Juli wird der Dinkel mit dem Mähdrescher geerntet und später verarbeitet. Foto: Gerhard Wenzel

Kleiner Familienbetrieb mit feiner Produktion

"Der konventionell geführte Betrieb ist seit Generationen im Familienbesitz", erzählt Doris. Gemeinsam mit ihrem Mann und den Schwiegereltern gilt es täglich, die Landwirtschaft mit 60 Zuchtschweinen und der Ferkelmast zu führen. "Daneben gehören noch ein kleiner Wald und die Ackerflächen zum Besitz der Familie", erklärt die Jung- Bäuerin. Ackerflächen, auf denen Gerste, Weizen, Mais und eben der Dinkel bestens gedeihen: "Während das meiste Getreide als Futter für unsere Tiere verwendet wird, haben wir den Dinkel seit zwei Jahren ganz für uns entdeckt."

Vom Korn zur feinen Beilage. Dinkelreis aus dem Hause Dietachmair ist bei den Kunden äußerst beliebt Foto: gewefoto - Gerhard Wenzel

Urdinkel als wertvoller Erährungs- Bestandteil

Aus dem Urdinkel stellt die Familie - die Schwiegereltern Johann (71) und Pauline (66) helfen mit - Dinkelkörner zum Mahlen, Dinkelreis, Dinkelflocken fürs Müsli, Dinkelgrieß und die feine Dinkelbrot- Backmischung von Doris her. "Der Dinkel ist ein sehr vielfältiges Getreide, das ernährungstechnisch sehr wertvoll ist, weil er über Generationen sehr unverändert geblieben ist - im Gegensatz zum Weizen. Deshalb ist er meist auch besser verträglich", weiß Doris. Die ihre Produkte via Webshop auf www.dietachmair.info vertreibt. Für das Anbauen im Oktober und die Ernte im Juli mit dem großen Mähdrescher ist Johannes zuständig. Der passend zu Doris’ Brot- Mischung zum Selberbacken auch noch den Speck selbst veredelt.

Der Dinkel wird von Doris Dietachmair auch als feine Brotmischung angeboten. Foto: Gerhard Wenzel

Viele Getreide- Rezepte auch online

Noch sind die beiden Jungbauern Doris und Johannes Dietachmair trotz Vollerwerbsbetriebs berufstätig, wollen erst einmal testen, ob ihre Produkte bei den Kunden auch ankommen. Und das werden sie garantiert, wenn sie erst einmal die vielen Dinkel- Rezepte, die es auf der Homepage gibt - darunter auch ein herrlicher Dinkelauflauf aus dem Rezeptheft von Doris -, nachgekocht haben.

Sabine Kronberger, Kronen Zeitung