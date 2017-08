Winkler- Markt kocht bald in Linz auf

Mit dem Auszug des Optikers Gumpelmayer und der Übernahme der Buchhandlung durch die Winkler- Markt- Eigentümer gibt es Bewegung beim Nahversorger in Linz- Auhof. "Wir werden ab Mitte September frisch und regional kochen", sagt Josef Strutz- Winkler stolz.



37 Sitzplätze

Ein Lokal mit 37 Sitzplätzen wird eröffnet, in dem dann je zwei Tagesgerichte angeboten werden. "Wir müssen schauen, wie man das entwickeln kann - es steht und fällt mit dem Koch, dessen sind wir uns bewusst", sagt der 55- Jährige, der den Winkler- Markt in Linz- Auhof sowie die Standorte in Gramastetten und Altenberg mit seiner Frau Maria führt.

Maria und Josef Strutz-Winkler führen gemeinsam den Nahversorger, der drei Standorte hat. Foto: Harald Dostal





Ausbau in den nächsten Jahren

Hinter den Kulissen des Nahversorgers wird bereits weiter über die Zukunft der Zentrale in Urfahr nachgedacht. "In den nächsten drei bis fünf Jahren wollen wir um 600 Quadratmeter erweitern", sagt Strutz- Winkler. Dann allerdings ist der Platz am Gelände nahe der Kepler- Uni ausgeschöpft. Die gesamte Verkaufsfläche soll sich dann auf etwa 1700 Quadratmeter belaufen. "Für die Zukunft ist das die ideale Größe", so der Winkler- Markt- Chef.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung