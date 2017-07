Wieder Futter im Linzer Tierheim!

Jede Menge hilfsbereite Menschen haben in den vergangenen Tagen persönlich im Linzer Tierheim in der Mostnystraße vorbeigeschaut und Futter abgeliefert. "Die Leute sind mit Dosen und Säcken voll Leckereien zu uns gekommen und es werden laufend noch welche gebracht", sagt Leiterin Renate Bauer.

Es habe aber auch tierfreundliche Firmen gegeben, die von der Futterknappheit erfahren hatten und daraufhin größere Mengen an Hunde- , Katzen- , Nager- und Vogelnahrung anliefern ließen. "Wir sind jedem einzelnen Spender sehr dankbar - in den kommenden Monaten haben wir keine Futtersorgen."

"Katzenschwemme"

Die Probleme sind damit jedoch nicht alle vom Tisch. Die Aufnahmesperre für Hunde bleibt vorerst - wie berichtet - weiter aufrecht, die Kapazitätsgrenze im Heim ist völlig ausgereizt.

"Wir haben in der vergangenen Woche nur einen Hund neu aufnehmen können. Und das nur, weil zuvor ein anderer an einen guten Platz vermittelt werden konnte." Durch die Urlaubszeit sei die Nachfrage von Tierfreunden derzeit leider äußerst gering.

Eng wird es mittlerweile aber auch bei den Katzen. Bauer: "Wir bekommen wieder jede Menge Baby- Kätzchen herein. Das ist das Resultat davon, dass viele Besitzer ihre Haustiere einfach nicht kastrieren lassen wollen!"

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung