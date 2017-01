Wels eröffnet die Eis- Gaudi am Stadtplatz

"Wir sind startklar! Eigentlich hätten wir einen Tag früher eröffnen können", war Peter Jungreithmair, Chef der Welser Christkind GmbH, am gestrigen Mittwoch happy. Denn da war bereits die Eismaschine auf der sieben Zentimeter dicken und 800 Quadratmeter großen Fläche der Eis- 8er- Bahn am Stadtplatz unterwegs. Nun werden nur noch die allerletzten Feinheiten erledigt.

Denn morgen, Freitag, wird um 17 Uhr die von der "Krone" präsentierte Eis- Gaudi mit einem coolen Programm eröffnet. Auf die Zuseher warten Shows von Eiskunstläufern und Eishockeyspielern, bevor der Publikumslauf eröffnet wird. Rund 150 Paar Schlittschuhe in den Größen 28 bis 46 stehen zum Leihen bereit, zudem kann man sich in der gemütlichen Panoramahütte neben der Bahn aufwärmen. Wer am 15. Jänner den Satz "Schau in die ,Krone‘" sagt, darf an dem Tag gratis Eislaufen.

Öffnungszeiten: Bis 5. März täglich von Montag bis Sonntag (9.30- 12.00; 13- 16 Uhr und 17- 20 Uhr); am Freitag ist bis 21 Uhr offen.

Simone Waldl, Kronen Zeitung