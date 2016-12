Weihnachtlicher Friede für verfolgte Christen

Wie viele Christen unter den rund 14.000 Asylwerbern im Land ob der Enns sind, weiß auch der Sozialrechtsexperte der Wirtschaftskammer OÖ nicht: "Die Religionszugehörigkeit wird bei der Erstaufnahme nicht registriert." Christen seien aber eine klare Minderheit. "Viele verheimlichen aus Angst ihren Glauben, um nicht Anfeindungen der muslimischen Mehrheit ausgesetzt zu sein", weiß Prugger, Landesobmann der Organisation "Open Doors", die sich weltweit für verfolgte Christen einsetzt.

Kian hatte einen guten Job als Buchhalter

Kian und Soraya - die "Krone" hat auf Wunsch ihre Namen geändert - hätten mit ihren Kindern im Iran im Wohlstand leben können - wenn sie nicht vom Islam zum Christentum, das sie über Satelliten- TV kennenlernten, konvertiert wären. Kian, Buchhalter mit Uniabschluss, hatte einen guten Job in einer Firma. "Wir sind glücklich und dankbar, dass wir mit unseren Kindern in diesem wunderbaren Land den Glauben an Jesus frei leben dürfen", sagen Kian und Soraya, die auf einem Bauernhof in der Gemeinde Scharten "Herberge" fanden, die ihnen ein evangelischer Christ zur Verfügung stellte. Heute feiern sie mit Christbaum und Mette das Weihnachtsfest.