Weichen für neues Gmundner Hotel gestellt

Mit der berühmten Villa Toscana, dem Toscanapark, dem Landschloss Ort und dem Kongresshaus bildet die Toscana- Halbinsel in der Traunseestadt eine gute Basis für eine touristische Verwertung. Vergangenen Donnerstag hat der Gemeinderat in Gmunden mit einer Umwidmung einen wichtigen Schritt für das Areal gesetzt, das in den nächsten Jahren zu einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete der Stadt werden soll. Weil die Forstliche Ausbildungsstätte, die voraussichtlich noch ein Jahr im Landschloss Ort untergebracht ist, danach nach Traunkirchen übersiedelt, wird das (im Besitz der Bundesimmobiliengesellschaft) frei. Fix ist bereits, dass die Räumlichkeiten später als Hotel genutzt werden sollen - davon soll auch das Kongresszentrum profitieren, dessen Gäste derzeit nicht vor Ort nächtigen werden können.

"Wissen bis Jahresende, wie es weitergeht"

Land und BIG haben Investoren, die die gesamte Insel vermarkten wollen, aufgerufen, sich zu melden. "Die Vorschläge der elf Interessenten werden nun mit externen Partnern geprüft. Bis Jahresende wollen wir sagen können, wie es weitergeht", sagt Wirtschaftslandesrat Michael Strugl. Die Stadt hat jedenfalls vorige Woche das Sondergebiet Forstliche Ausbildungsstätte in Sondergebiet Hotel- und Kongresszentrum umgewidmet. Die Weichen für das Kongresshotel sind damit gestellt.

Simone Waldl, Kronen Zeitung