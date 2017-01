Was im Prüfbericht über Sankt Wolfgang fehlt

Die Anzeige eines peniblen Gemeindeprüfers gegen Landesbeamte sorgt für Aufregung im Landesdienst und in der Politik. Es geht um Auseinandersetzungen um Feststellungen in zwölf Prüfberichten, wobei die massiven Streichungen strafrechtlich relevanter Vorwürfe in Freistadt und St. Wolfgang am weitesten reichen.