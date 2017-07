Warten auf rettenden Umbau für SCW

Zwölf Jahre nach der Eröffnung muss die Shoppingcity Wels (SCW) gegen zahlreiche Leerstände ankämpfen. Während das gegenüberliegende max.center floriert und gerne ausbauen möchte, stehen in der SCW etwa ein Viertel aller 80 Geschäftslokale leer. Wie berichtet, hat die CBRE Group im April 2016 das Centermanagement übernommen - und plant auch einen größeren Umbau. "Um einen siebenstelligen Betrag soll die City stark aufgewertet werden", verrät Klement Petzner von der SCW. Im heurigen Frühjahr wurde der Baustart für die Sommermonate angekündigt, bisher ist jedoch nichts passiert. Und das wird es auch vorerst nicht: "Wir haben das Facelifting verschoben. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, jedoch fehlen uns noch die geeigneten Zulieferfirmen", so Petzner.

Was genau gemacht wird, wollen die Betreiber nicht verraten. Jedoch soll ein neues Naturkonzept mit mehr Grün eine einzigartige Shoppingatmosphäre schaffen. Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner fürchtet dennoch um das Einkaufszentrum: "Ich bekomme dort nicht viel mit, außer, dass sich die Geschäfte immer mehr auflösen. Aber das bereitet mir natürlich Sorgen!"

Simone Waldl, Kronen Zeitung