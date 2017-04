Volksschüler trainieren eifrig für Lese- Olympiade

40 Kinder besuchen die Volksschule Allhaming, 15 davon besuchen gemeinsam die dritte und vierte Klasse. Offenbar ist die familiäre Atmosphäre in dem alten Schulhaus ein guter Nährboden. "Wir haben ein sehr gutes Miteinander im Ort, die Eltern sind alle gut in das schulische Leben eingebunden. Eigentlich sind wir wie eine Großfamilie", berichtet Direktorin Veronika Spenlingwimmer: "Bei uns gibt es auch Lesepatenschaften. Da lesen die großen Kinder den Kleineren vor. Und oft funktioniert das auch umgekehrt. Die Kleinen lesen vor - und die Großen schauen dann drauf, dass sie es richtig machen."

Dreimäderlhaus

Anna Dullinger, Anna Pötzelsberger und "Nesthäkchen" Zora Klaczak treten heuer für die VS Allhaming an. Das Dreimäderlhaus trainiert schon eifrig, nützt auch noch die letzten Stunden für allerletzte Vorbereitungen aus. Denn immerhin findet bereits morgen, Donnerstag, in der Raiffeisenlandesbank OÖ in Linz die große finale Leseolympiade statt. Die "Krone" wird natürlich ausführlich berichten.

Christoph Gantner, Kronen Zeitung