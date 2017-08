Verliebte und tiefe Blicke

Sehr heiß ging es beim von der "Krone" präsentierten "Weißen Fest" in Linz zu. Und das lag nicht nur an den gefühlten 35 Grad, die es auch noch weit nach Mitternacht im Palais Kaufmännischer Verein hatte.

Pietro Lombardi kam bei seinem Auftritt im Linzer Palais KV ordentlich ins Schwitzen. Foto: Cityfoto/Jasmina Rahmanovic

Bachelorette Jessica Paszka gewährte tiefe Blicke mit ihrem Dekolleté im Palais. Foto: Cityfoto/Jasmina Rahmanovic

Es war so heiß, dass Sänger Pietrobei seinen Auftritten gleich drei Handtücher benötigte. Auch das Outfit von Bachelorette Jessicatrieb den Männern Schweißperlen auf die Stirn. Die Deutsche gewährte so tiefe Blicke in ihr Dekolleté, dass es nicht nur für Sänger Tonysehr schwierig war, sich beim Gespräch auf das wirklich Wesentliche zu konzentrieren



Hand am Oberschenkel

Hingegen tauschten Miss Oberösterreich Bianca Kronsteiner und Pietro Lombardis Manager, Stefano Zarrella, offensichtlich für alle verliebte Blicke aus. Da durfte sich die Hand von Zarrella nicht nur einmal am Oberschenkel der süßen Linzerin ausruhen. Lassen wir uns überraschen, was dieses sommerliche Zusammentreffen in der Zukunft so bringt.

Carolin, Andreas Witek, Danielle Diaz, Tony Davis (von links) in Linz. Foto: Horst Einöder



Fortsetzung offen

Bei der Fete von DJ The Wave alias Andreas Witek (lässt die Fortsetzung des Weißen Festes im Palais offen) unter anderem dabei: Sebastian Datapress Tremmel, Alexander Bademeisterei Kraml, Politiker Efgani Dönmez, Matthias Guttengeber (ParkInn- Hotel) sowie auch die heimische Gastro- Legende Franz Wagner.

Andi Schwantner, Kronen Zeitung