Verdächtiger Arzt öffnet Praxis

Die Gerichts- Verhandlung wegen des vorgeworfenen Besitzes von Kinderpornos will oder kann ein verdächtiger Arzt (60) nicht abwarten. Am 31. Juli kommt er zurück in seine Ordination in Waizenkirchen, nachdem er Ende März verhaftet worden war. Der Bürgermeister war überrascht, als er von der "Krone" davon erfuhr.