Umweltdirektion bringt Parkplatz ins Wanken

Kopfschütteln in Linz über einen Brief aus dem Landhaus! Demnach soll die Gebührenpflicht für den Pendlerparkplatz in Urfahr plötzlich eine UVP für das schon etwa zehn Jahre zubetonierte Gelände auslösen. Das könnte das Aus für die 1200 Parkplätze bringen! Fix ist, dass die Gebühr doch nicht ab 1. August zu zahlen ist.