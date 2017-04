Tropen- Krankheiten rücken näher!

88 Prozent der Oberösterreicher wollen heuer außerhalb Österreichs urlauben, kapp zehn Prozent davon planen eine Fernreise. "Wer jenseits der EU, Kanada und der USA unterwegs ist, sollte sich jedenfalls reisemedizinisch beraten lassen", sagt Dr. Herwig Kollaritsch, der als "österreichischer Papst der Reisemedizin" gilt.

Malaria in Griechenland, Dengue ind Kroatien

Dabei lauern auch bei uns böse Erreger. "Dengue- Fieber- Ausbrüche gab’s in Kroatien und Südfrankreich, auf der Ferieninsel Madeira gab’s bei einem Ausbruch 3000 Fälle, darunter 70 Touristen. In Griechenland gibt’s einen kleinen Malaria- Herd, in Norditalien hatten wir einen Ausbruch von Chikungunya", zählt sein Kollege Dr. Martin Haditsch. Reisende, die derzeit in Gelbfieber- Gebiete wollen, haben ein Problem, da der Impfstoff wegen einer Epidemie in Angola ausverkauft ist.

Malaria- Todesopfer in Wien

"In Wien verstarb aktuell ein Malaria- Patient, ein absolut vermeidbares Opfer", sagt Dr. Kollaritsch. DieZahl der importierten Malaria- und Dengue- Fieber- Fälle hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht. Die asiatische Tigermücke, die diese Virus- Erkrankungen überträgt, wurde schon in Deutschland und Holland nachgewiesen.

Durch vorausschauende medizinische Planung einer Reise sind viele Probleme - und unnötige Impfungen - vermeidbar. Problematisch ist das fehlende Risikobewusstsein bei Migranten, die bei "Heimaturlauben" nicht daran denken, dass sie Keime einschleppen könnten.

e- card nicht vergessen

Die e- card gehört ins Gepäck! Auf ihrer Rückseite ist die Europäische Krankenversicherungskarte, die in fast ganz Europa gilt.

Markus Schütz, Kronen Zeitung