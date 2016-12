Treueschwur für Schaller - Vertrag verlängert

Heinrich Schaller galt lange als Wunschkandidat für die Spitzenposition für das Institut, das bei der Fusion aus Raiffeisen Zentralbank und Raiffeisen Bank International entstehen wird. Ein Liebeswerben, das unterstrich, wie viel vom 57- Jährigen gehalten wird, der allerdings doch lieber Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ bleiben wollte.

"RLB neu ausgerichtet"

Und das auch noch länger bleiben wird: Der Aufsichtsrat unter der Führung von Jakob Auer verlängerte gestern den Vertrag von Schaller um weitere fünf Jahre, bis 1. März 2022. "Er hat die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich neu ausgerichtet", lobt Auer, "und es wurden wesentliche Weichen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung gestellt".

Ein Mann ist an der erfolgreichen Weichenstellung mitbeteiligt: Reinhard Schwendtbauer. Der 44- Jährige ist Beteiligungsvorstand, packte in der Funktion in den letzten Jahren den Besen aus und sorgte dafür, dass sich die Zahl der Firmen, an denen das Geldinstitut beteiligt ist, stark verringerte. Schwendtbauers Vertrag wurde ebenfalls um fünf Jahre verlängert.