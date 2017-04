Top- Favorit beim Pinguin- Cup

Im nassen Element sind die Burschen und Mädchen der Privaten Volksschule der Kreuzschwestern eine Klasse für sich. Das zeigte sich am Montag sehr eindrucksvoll, als die "OÖ- Krone" im Linzer Parkbad den Pinguin- Cup des JRK präsentierte. Insgesamt traten 25 Schwimmstaffeln aus zehn Volksschulen zum Wettkampf an, wobei die 4a der PVS Kreuzschwestern am schnellsten war und sich fix für das Landesfinale beim 30- Jahr- Jubiläums- Cup qualifizierte. Den gewann die Staffel schon 2016 bei den dritten Klassen.

4. Klassen

1) PVS Kreuzschwesternschule 4a

2) VS Stadlerschule 4a

3) PVS Kreuzschwesternschule 4b

3. Klassen

1) VS Harbachschule E.V.A. 3a/1

2) PVS Kreuzschwesternschule 3a

3) PVS Kreuzschwesternschule 3b

2. Klassen

1) VS Harbachschule E.V.A. 2a/1

2) VS Stadlerschule 2b

3) VS Harbachschule E.V.A. 2a/2

Johannes Nöbauer