Sturz mit Folgen

Alles ist angerichtet für die Freitag beginnende "Keine Sorgen"- Junioren- Rundfahrt! Bleibt zu hoffen, dass das dreitägige Rennen dem Namen des Sponsors gerecht, keinem Sorgen bereiten wird. Weder Fahrern, noch Betreuern, Funktionären und Streckenposten. Denn Letzteren geht’s derzeit in Kärnten an den Kragen.



Seit Unfall querschnittgelähmt

Auslöser dafür: Der Sturz eines Hobbysportlers beim Kärntner Radmarathon 2016. Der 30- Jährige war aufgrund eines Fahrbahnrisses gestürzt, ist seither querschnittgelähmt. Ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht nur gegen den Landesbeamten, der den Bescheid zur Renndurchführung erstellt hatte, sondern auch gegen zwei Streckenposten und den Organisator. Heuer wurde der Kärntner Radmarathon daraufhin abgesagt. "Weil Funktionäre belangt werden können, brennt nun österreichweit bei allen Veranstaltern der Hut", sagte Radsportverband- Generalsekretär Rudolf Massak dazu schon im Mai in einem Interview.

"Mit einem Hax´n im Häf´n"

Trotzdem meint OÖ- Radboss Paul Resch: "In Kärnten ist es eine eigene Geschichte zwischen Funktionären und Behörden. Wir haben wie bei allen unseren Rennen alle Vorkehrungen getroffen, um eine perfekte Strecke gewährleisten zu können!" Nachsatz:"Aber auch wenn das Verhältnis zu den Behörden bei uns gut ist - es gibt auch Beamte, denen es oft lieber wär’, wenn wir nicht fahren würden. Weil sie meinen, dass sie sonst schon mit einem Hax´n im Häf’n stünden!"

