Stresstest für den Terror- Ernstfall!

W

-

Cobra-

-

Ich sage immer: Übungen sind keine "Könnungen". Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen, die Organisationen müssen Hand in Hand arbeiten. Jeder muss vom anderen wissen, was er kann, wie er arbeitet, wo es Probleme gibt. Das checken wir bei solchen großen Übungen ab, können besser werden.Sie ist seit Monaten unverändert. Offiziell heißt es, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch bei uns irgendetwas passiert.Dass es sich immer mehr auf Einzeltäter verlagert, das hat sich auch bei den letzten Anschlägen wieder gezeigt. Da sind keine großen Organisationen dahinter.Du kannst nicht alles verhindern. Wenn sich einer einen Lkw ausleiht oder stiehlt und damit einen Anschlag begehtdas bedarf keiner großer Vorbereitung.Wir haben 70Kräfte in Dauerbereitschaft. Bis die eintreffen, sind die lokalen Einsatzkräfte gefordert.Kommt drauf an, wo es passiert. Aber beim Attentat in München waren wir alle in zwei Stunden draußenobwohl die meisten von uns von daheim kamen.Darum üben wir, um fürs Schlimmste bereit zu sein.

Markus Schütz, Kronen Zeitung