Streit um unerlaubte Taferln weitet sich aus

"Ende Jänner habe ich mich an den damals amtierenden Landeshauptmann Josef Pühringer gewandt und ersucht, die rigorose Trennung von Schule und Politik in der Landesregierung zum Thema zu machen. Eine solche Klärung erfolgte nicht mehr", lässt Grünen- Landesrat unter anderem die FPÖ wissen.

Diese fragte nach, warum trotz Auftrag des Bundesministeriums vom Dezember 2016 die Taferln mit der Aufschrift "OÖ Solarschulen - Eine Initiative des Umwelt- und Energieressorts - Rudi Anschober" nicht in allen 360 Bildungseinrichtungen abmontiert wurden. Anschober, der mittlerweile nicht mehr das Energieressort über hat, wies auf ein Schreiben von Anfang Juni an alle Schulleiter und Bürgermeister hin. "Ich werde mich aber nochmals an die Schulen wenden und in den nächsten Tagen mit dem Landesschulratspräsidenten beraten, ob und was wir noch tun können", sagt er. Herwig Mahr will jedenfalls nicht locker lassen: "Für die Montage der Tafeln wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. Im Sinne der politischen Korrektheit erwarte ich mir das im umgekehrten Fall ebenso."

Mario Zeko, Kronen Zeitung