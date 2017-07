"Stotterstart" bei Wohnplätzen für Behinderte

Die ersten der 400 Wohnplätze könnten im (nach Skandalen) aufgelassenen Landesjugendheim Linz- Wegscheid geschaffen werden, meint Stelzer. Er denkt da an vier Wohngruppen für insgesamt 32 Menschen mit Beeinträchtigungen.

Allerdings, so sagt die eigentlich zuständige SPÖ- Landesrätin Birgit Gerstorfer erbost, sei das nicht mehr als eine Aussage bei einer Pressekonferenz: "Es gibt da lediglich eine Willenserklärung der Stadt Linz und kein einziges Gespräch mit uns und auch überhaupt keine Prüfung durch die zuständige Abteilung." Trotzdem weiß Gerstorfer, dass das Heim für körperlich behinderte und pflegebedürftige Menschen ungeeignet sei: "Da müsste man massivste Umbaumaßnahmen durchführen", so die Landesrätin.

Stelzer sieht darin offenbar trotzdem "den ersten Schritt, auf den noch weitere folgen werden". Für ihn ist die "Marschrichtung" klar.

Werner Pöchinger, Kronen Zeitung