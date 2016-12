Sternsinger sind wieder auf Tour

Die Gesamtbilanz der singenden Könige ist beeindruckend: Seit Beginn der Aktion im Jahr 1954 hat das Hilfswerk der Katholischen Jungschar 400 Millionen € für Bedürftige ersungen!

In Oberösterreich besuchen die Friedensbotschafter traditionell auch Landeshauptmann Josef Pühringer und heuer erstmals den neuen Bischof Manfred Scheuer. Mit den Spenden (letztes Jahr 3,2 Millionen € in OÖ) werden Straßenkinder mit Nahrung und Wasser versorgt. "Ziel dieses Sternsingerprojekts ist es, notleidende Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu ermächtigen, ihr Leben langfristig selber in die Hand zu nehmen", so Christian Pfister, Vorsitzender der Katholischen Jungschar.

Übrigens, die Segensinschrift C+M+B über der Tür steht nicht für Caspar, Melchior und Balthasar, sondern für "Christus mansionem benedicat", das bedeutet übersetzt "Christus segne dieses Haus".