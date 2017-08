Stadtvize bevorzugt bei Handyparken teure Anbieter

"Statt sachlicher Information zu den Kosten verleitet Vizebürgermeister Detlef Wimmer die Gebührenzahler vorrangig zum teuersten Anbieter", ärgert sich ÖVP- Klubchef Martin Hajart über die kürzlich angebrachten Hüllen auf den 48 städtischen Parkautomaten. "Es ist schon sehr kurios, dass die teuersten der bestehenden Anbieter ganz besonders groß beworben werden. Die Logos von Easy Park und Park Now sind mehr als sechsmal so groß wie die anderen Anbieter und befinden sich an den obersten zwei Stellen der Hülle", so Hajart.

48 Parkautomaten wurden verhüllt

Topplatziert ist der deutsche Anbieter Easy Park, der mit einem Aufschlag von 50 Cent pro Parkvorgang der mit Abstand teuerste Anbieter ist. Park Now - ebenfalls aus Deutschland - verlangt eine Zusatzgebühr von 25 Cent. Deutlich günstiger sind die unterhalb platzierten heimischen Produkte HandyParken mit 18 Cent, Park.Me mit 19 Cent und Park and more mit 20 Cent. Die Kampagne fürs Handyparken rief Wimmer im Zuge des Wegfalls der Quickfunktion ins Lieben. Statt alle 318 Parkautomaten umzustellen, ließ er 48 Anlagen verhüllen, um dadurch das Parken per SMS, Anruf oder App forcieren zu können: "Die Kleingeldsuche fällt weg und nach der ersten halben Stunde gibt’s eine minutengenaue Abrechnung", zählt Wimmer die Vorteile auf.

Mario Zeko, Kronen Zeitung