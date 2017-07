Spendenerfolg bleibt geheim

Nur Stammzellen können den an Immunabwehrschwäche leidenden Buben retten. Doch in der weltweiten Datenbank fand sich kein passender Spender, worauf eine große Aktion in Wels gestartet wurde. Nun sind die meisten Blutspenden im Labor ausgewertet - ob die Aktion erfolgreich war, bleibt aber geheim.



Tausende hilfsbereite Spender enttäuscht

Selbst wenn jetzt ein passender Spender in der Datenbank auftaucht, wird Maxi vorerst nicht erfahren, ob dieser durch die Aktion am Kumplgut gefunden wurde, oder ob man zufällig irgendwo auf der Welt einen genetischen Zwilling entdeckt hat. "Empfänger und Spender dürfen sich nach dem Eingriff anonym Briefe schreiben, aus Datenschutzgründen gibt es aber keinerlei Hinweise auf Spender oder Empfänger", enttäuscht die Leukämiehilfe "Geben für Leben" die vielen Spender.

Johann Haginger / Kronen- Zeitung