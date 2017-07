Solar- Deal um 350.000  für Regierung sonnenklar

"Für mich ist der Fall haarsträubend. Moralisch hätte es bei der sogenannten Partei des kleinen Mannes einen Widerstand geben müssen", ist SPÖ- Landesrätin Birgit Gerstorfer heiß. Für sie hat der Förderdeal des Landes mit der Firma Handlos einen sehr fahlen Beigeschmack. Wie berichtet, erhält das Holzunternehmen aus Tragwein 40 Prozent der Anschaffungskosten der rund 884.000 Euro teuren Photovoltaik- Anlage ersetzt. Bruder des Firmenchefs und Verkaufsleiter ist der FPÖ- Landtagsabgeordnete Peter Handlos.

Für ÖVP- Landeshauptmannstellvertreter und Wirtschaftsreferent Michael Strugl ist die Förderung aber sonnenklar. "Wir können alles belegen und offen legen. Wir können auch nicht sagen, dass die Firma keinen Zuschuss bekommt, nur weil der Bruder ein Politiker ist!" Bei der Vergabe der Förderungen werden auch externe Berater hinzugezogen.

Land fördert insgesamt 16 Projekte

Insgesamt wird das Land 16 Projekte mit einem Volumen von 3,5 Millionen € unterstützten. Siebenmal werden rund 350.000 € ausgeschüttet, die restlichen neun eingelangten Projekte erhalten zwischen 70.000 und 80.000 €. Seit dem Beginn der Aktion am 1. Juni wurden vier Finanzspriten vergeben. Weitere acht werden in der Regierungssitzung am Montag folgen. "Die restlichen vier sind in Prüfung", so Strugl.

Interview mit Peter Handlos:

"Es gibt gar keine schiefe Optik"



"Krone": Haben Sie Verständnis für die Vorwürfe?

Peter Handlos: Überhaupt nicht. Es gibt gar keine schiefe Optik. Die Förder- Zusage hat nichts mit meiner politischen Tätigkeit zu tun hat. Ich sitze seit September des Vorjahres nicht mehr im zuständigen Ausschuss. Die Förderprüfung wurde nicht im geringsten beanstandet.

"Krone": Von wem?

Handlos: Von einem vom Land beauftragten Experten der Fachhochschule Wels. Diese Prüfung erfolgte erst vor zwei Wochen.

"Krone": Haben Sie mit der Kritik nicht rechnen müssen?

Handlos: Nein. Es kann nicht sein, dass mein Bruder wegen meiner politischen Tätigkeit nicht um eine Förderung ansuchen darf. Wo kommen wir da hin.

