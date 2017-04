Sexy Prinzessin, wilde Punkerin und zwei Könige

Gespickt mit vielen klingenden Namen steigt am 24. Mai die, von der "Krone" präsentierte große Schlagerparty in der Arena in Linz. Bei so etwas darf die sexy Schlagerprinzessin Vanessa Mai natürlich nicht fehlen. Mit ihrem aktuellen Album "Für Dich" räumte die Sängerin Gold in Deutschland und Österreich ab.



Sängerin zieht es ins Kloster

Derzeit begeistert die sportliche 1,63- Meter- Lady auch bei der deutschen Tanzshow "Let’s Dance". Und sorgte erst kürzlich mit der Ansage "Ich gehe ins Kloster" für Aufsehen.

Keine Angst, man(n) muss nicht nervös werden! Denn Vanessa Mandekic (so ihr bürgerlicher Name) wird nicht zur Nonne, sondern tritt lediglich beim Klostersommer in Hirsau auf.

Vanessa Mai Foto: Starpix/ Alexander TUMA



Schoko für Semino

Für ein musikalisches Hitfeuerwerk werden in Linz neben Prinzessin Vanessa auch zwei Schlagerkönige sorgen. Nämlich Nik P. ("Ein Stern") und Semino Rossi. Bei Letzterem darf man schon gespannt sein, mit wie viel Schokolade ihn seine Fans verwöhnen werden.

Semino Rossi ist bei der von der "Krone" präsentierten Schlagerparty dabei. Foto: Markus Wenzel

Auch Nik P. wird in der Arena in Linz für Stimmung sorgen. Foto: Horst Einšder

Eher sportlich legt es die wilde Alpenpunkerin Hannah vor der Show an. Die Tirolerin, die zuletzt in Linz beim "Krone"- Wilderer Gschnas begeisterte, absolviert backstage garantiert ein paar Sit- Ups zur Einstimmung.

Nach dem "Krone" Wilderer Gschnas nun bei der Schlagerparty: Hannah Foto: Horst Einšder





Nichts ohne Pink geht hingegen bei Melissa Naschenweng. Ihre Lieblingsfarbe findet sich auf ihrer steirischen Harmonika genauso wie auch auf der Lederhose.

Melissa Naschenweng mit ihrer steirischen Harmonika. Foto: Ute Rojsek-Wiedergut





Weiters dabei sind Fantasy und Vincent Gross. Karten für die Schlagerparty gibt es online auf http://www.oeticket.com

Andi Schwantner/Kronen Zeitung