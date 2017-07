Sexattacke mitten in Fußgängerzone

Nicht im Schutz der Dunkelheit oder in einer schummrigen Seitenstraße, sondern zur Mittagszeit auf der Ringstraße in Wels schlug das Trio zu: Es näherte sich von hinten einer Frau, die alleine unterwegs war, hielt sie fest und grapschte unsittlich an ihr herum. Dabei unterhielten sich die drei Männer in ausländischer Sprache.

Einer der Passanten, die in der Fußgängerzone unterwegs waren, erkannte die Situation, sprach die Sex- Täter an. Da ließen diese von ihrem unverletzt gebliebenen, aber geschockten Opfer ab und liefen davon. Die alarmierte Polizei fahndete vergeblich nach ihnen, hofft auf weitere Hinweise: Einer der Täter ist etwa 190 Zentimeter groß, an die 30 Jahre alt mit dunklem Teint und Basketballkappe. Die beiden anderen sind 21 bis 24 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, haben Stoppelbart, kurze braune Haare und ebenfalls einen dunklen Teint.

Übergriff am Ebenseer Bahnhof

Auch am Bahnhof in Ebensee wurde eine Frau am helllichten Tag belästigt. Während sie auf den Zug wartete, wurde eine 22- Jährige von hinten von einem etwa 60- jährigen Mann unsittlich berührt. Das Opfer trat dem Angreifer zwischen die Beine, worauf dieser mit einem Fahrrad die Flucht ergriff. Der Sex- Täter, der oberösterreichischen Dialekt sprach, ist etwa 170 Zentimeter groß, hatte einen Bauchansatz und grau- weiße Haare. Er war mit beiger Hose und kurzärmeligem, orange- gelb- kariertem Hemd bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Ebensee.

Johann Haginger, Kronen- Zeitung