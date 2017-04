Service am Sonntag

Viele Menschen beklagen sich darüber, dass am Sonntag in Linz kaum mehr ein Restaurant geöffnet hat. Wer also an diesem Tag beinhart aufsperrt - und das auch am Abend -, der müsste rein theoretisch eigentlich brechend voll sein. Wenn man dann aber sonntags zu viert in einem Lokal sitzt, hat man förmlich das Gefühl, ein Störfaktor zu sein.



Schande für Berufsstand

Die Frage lautet daher: Liegt es daran, dass man nicht weiß, wer am Wochenende offen hat? Oder ist das Gebotene einfach schlecht? Des öfteren wird (leider) der Eindruck vermittelt, dass es wichtiger ist, die Schank zu reinigen, anstatt bestelltes Wasser zum Tisch zu bringen. Auch Brot ist Mangelware, daher wird erst gar nicht nachgefragt. Vier Gäste und zwei Servicemitarbeiter - das ist ein guter Schnitt und sollte, was die Bedienung angeht, funktionieren. Nur ist das Gegenteil die Realität! Es ist schlicht eine Schande für diesen Berufsstand, wie an Gästen scheinbar vorbeigearbeitet wird.



Wer aufsperrt, hat Lokal voll

Denn da kann die Küche noch so gut sein, wenn Wein nicht nachgeschenkt und aufs Wasser vergessen wird, kannst du den Karren nicht mehr herumreißen. Woran liegt es, dass die einen Jammern und die anderen, die im Restaurant erscheinen, keinen bis schlechten Service erhalten? Meine Meinung ist: Wer heute am Wochenende aufsperrt, hat wohl das Lokal voll - es sei denn man will es gar nicht.



Georg Essig ist Spitzenkoch und Besitzer des Linzer Restaurants "Essig’s"