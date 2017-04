Sekunden- Krimi um den Lese- Thron

700 aufgeregte Kinder, die Transparente schwenkten, bis zur letzten Sekunde mitfieberten und ihrer Aufregung lautstark Luft machten - das war die Atmosphäre bei der zwölften Schülerolympiade im Linzer Raiffeisenforum, veranstaltet vom Landesschulrat für Oberösterreich, von Thalia und RLB und präsentiert von der "Krone".

"Ohne Lesen gibt es kein Lernen"

"Ohne Lesen gibt es kein Lernen. Ich bin stolz auf die Kinder, die hier versammelt sind. Ihr seid die Besten! Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die mit ihrem Engagement Schülern die Freude am Lesen vermitteln und neue Welten erschließen", so Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer

Für das Landesfinale mussten die Kinder der vierten Volksschulklassen drei Bücher genau lesen, zusätzlich Fragen aus einem Sachbuch beantworten. In den ersten Runden gab es nur Sieger. Doch dann wurden die Spielbedingungen verschärft, bis sich am Ende ein Trio der VS Frankenmarkt und drei Kinder der VS Ennsleite aus Steyr gegenüberstanden.

Nervenzerfetzendes Finale

Der Kampf, wer als Erster den roten Buzzer drückt, war nervenzerfetzend! Als Erstes punktete die VS Frankenmarkt. Lukas Haubentratz drückte schon zu, als Moderatorin Kathi Hellmayr noch gar nicht mit der Frage fertig war - und hatte prompt die richtige Antwort parat. Der zweite Punkt ging an die VS Ennsleite, als Evelyn Herrmann ihre Gipshand blitzschnell auf den Buzzer drückte. Doch die nächsten beiden Punkte und den Sieg holten sich die Frankenmarkter. Lukas war einfach zu schnell und zu gut vorbereitet. Ein wirklich souveräner Sieg! Am Ende waren alle Tränen getrocknet. Lesen ist immer ein Gewinn!

Christoph Gantner, Kronen Zeitung