Schüsse bei Verfolgungsjagd

Die Verfolgungsjagd startete gegen 1.30 Uhr auf der B 12 bei Passau, als der 26- Jährige bei einer Kontrolle Gas gab und der Polizeistreife davon fuhr. Er jagte mit seinem VW Golf - verfolgt von mehreren Streifen - mit mehr als 100 km/h durch mehrere Gemeinden, brauste den Ordnungshütern über Land mit 160 km/h davon.

In Altheim und in Weng im Innkreis durchbrach der Bayer brachial insgesamt drei Straßensperren, ließ sich nicht einmal von Schüssen auf seine Reifen stoppen. Zwei Projektile trafen den Pkw von vorn und hinten. In Altheim fuhr der renitente Raser auch direkt auf einen Polizisten zu - dieser konnte sich mit einem Sprung zur Seite gerade noch in Sicherheit bringen.

Erst nach 60 Kilometern endete um 2.30 Uhr in Mauerkirchen die nächtliche Verfolgungsjagd. Mehrere Streifen nahmen den Lenker und dessen Beifahrer (27) aus Kößlarn (D) fest.

Der besoffene Bayer wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert, sein Beifahrer auf freien Fuß gesetzt. Der Wagen wurde zur Beweissicherung sichergestellt.