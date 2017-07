Schüler (15) schnappte Dieb

K

Gratulation! Dank dir bekommen alle Schüler ihr geklautes Geld wieder zurück.Danke, es haben danach alle geklatscht und mich gelobt, das war sehr schön.Wie ist das Ganze passiert?Nach dem Schulschlussfest gingen wir zurück in die Klasse, da kam ein Mann heraus. Ich dachte, er ist wohl der Vater von einem Schüler. Da haben zwei Mädchen schon gerufen, dass ihr Geld weg ist. Ich wusste, das war dieser fremde Mann. Da bin ich ihm nachgelaufen.Vor der Schule konntest du ihn aufhalten.Ich sagte ihm, er solle warten, weil ein Lehrer gerne mit ihm reden will. Er rief: "Ich hab’ nichts gemacht", und ist davongerannt.Deine Direktorin sagt, du bist recht sportlich und hast ihn deshalb rasch eingeholt.Naja, der war ja auch schon älter. Aber er hat sich immer wieder losgerissen und mich auch geschlagen. Wir haben richtig gekämpft. Dann konnte ich ihn aber mit anderen Schülern festhalten, bis die Polizei kam.Hattest du keine Angst?Ein bisschen, dass er vielleicht ein Messer hat.Ein aufregender Abschluss des Schuljahrs. Freust du dich jetzt auf die Ferien?Eigentlich nicht, ich gehe gerne in die Schule, ich habe viele Freunde gefunden, seit ich letztes Jahr aus Afghanistan dort hingekommen bin. Alle waren sehr nett.Wie geht’s bei dir weiter?Ich werde ins Poly gehen, möchte einmal Automechaniker werden, das interessiert mich. Momentan suche ich noch einen Deutschkurs für die Sommerferien.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung