Schlagerparade auf dem Pfarrplatz und fitter DJ

Auch beim 17. Linzer "Krone"- Fest am 18. und 19. August wird sich am Pfarrplatz ein wunderbares Bild präsentieren. Lange bevor Acts wie etwa Bernhard Brink, die Paldauer, die Dorfstürmer, Marlena Martinelli, Petra Frey, Melissa Naschenweng, Innkreis Buam, das Schneiderwirt Trio, Edlseer (beim "Krone"- Frühschoppen am Fest- Samstag) oder Nordwand bei freiem Eintritt für Stimmung auf der Schlagerbühne sorgen, treffen die ersten Fans ein.

Die Burschen von Nordwand sind bekannt, dass sie es auf der Bühne richtig krachen lassen. Foto: Martin Wiesner

Sexy Wirbelwind: Melissa Naschenweng mit ihrer steirischen Harmonika. Foto: Markus Wenzel



Hochsaison für Autogrammjäger

Denn am Pfarrplatz sind die Besucher ihren Lieblingen ganz besonders nah, feiern eine friedliche Party und können bei der kaiserlichen Schlagerparade sogar auf den Bänken tanzen und singen. Und für Autogrammjäger herrscht am Pfarrplatz sowieso Hochsaison. "Und zwischendurch können sich die Besucher mit Kaiser Fasstyp oder Sport Radler erfrischen", sagt der regionale Brau- Union- Verkaufsdirektor Josef Paukenhaider. Nachsatz: "Kaiser Bier wird bei geselligen Anlässen gerne getrunken."

Bernhard Brink darf bei der Fest-Schlagerparade am Pfarrplatz nicht fehlen. Foto: Markus Wenzel



70 Acts an zwei Tagen

Kaiserliches Flair herrscht natürlich überall beim Linzer "Krone"- Fest, bei dem in Summe 70 Acts auf 12 Bühnen bei freiem Eintritt warten. An zwei Tagen unter anderem dabei: Cro, Michael Patrick Kelly, Lions Head, Vona, Laith Al Deen, Rainhard Fendrich, Namika, das Johann Strauß Ensemble, Mundharmonika Quartett Austria, Sabine Stieger mit Band, Cook & Friends, Wild Culture oder Rene Rodrigezz.

Die Brau Union rund um Josef Paukenhaider hat die passenden Durstlöscher beim Fest. Foto: Kronen Zeitung/ Chris Koller

DJ Merlin Milles steht in der Stadtliebe an den Turntables. Foto: © Harald Dostal / 2016

Würde es ein Ranking für die fittesten Künstler beim Linzer "Krone" - Fest (18. + 19. August) geben, dann wäre sicher ganz vorne zu finden. Immerhin schnürt der Linzer derzeit gleich sechs Mal pro Woche die Laufschuhe. Das hat auch einen bestimmten Grund. "Im Herbst möchte ich bei zwei Halbmarathons starten", verrät der sportliche Jährige. Vollgas wird er allerdings auch beim größten Openair Oberösterreichs an den Turntables der Area im Ursulinenhof geben. Natürlich gibt es seinen Sound wie alle 70 Acts, die beim größten Openair Oberösterreichs auf 12 Bühnen warten bei freiem Eintritt.





