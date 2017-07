Rivalität durch Ghettozonen

Ausländerfehden, die - wie von uns berichtet - zuletzt in Linz blutig mitten im Stadtgebiet ausgetragen werden, sind auch ein Zeichen verfehlter Integrationspolitik. "Dem muss entgegen gewirkt werden", warnt in diesem Zusammenhang der Linzer VP- Klubobmann Martin Hajart, der zudem auch eine zunehmende Ghettoisierung in der Landeshauptstadt befürchtet.